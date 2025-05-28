Казарин о мобилизации: может ли уклонист стать хорошим бойцом

Военная служба меняет отношение людей. По словам публициста, мотивация не всегда есть с самого начала, но ее можно приобрести уже во время службы.

Об этом сказал публицист и военнослужащий Павел Казарин в интервью РБК-Украина.

По словам Казарина, его товарищ не мобилизовался в 2022-2023 годах, несмотря на полномасштабную войну.

Однако впоследствии мужчина сам инициировал вступление в ряды ВСУ, присоединившись после базовой военной подготовки к роте ударных БПЛА на Запорожском направлении.

Больше всего изменился не боевой опыт, а психологическое состояние. Оказалось, что до мобилизации мужчина постоянно жил в страхе - избегание службы, возможные задержания, бусификацию, повестки, преследования.

Страх сковывал настолько, что он не позволял себе даже путешествий - ни в Карпаты, ни на море.

"А сейчас он начал чувствовать себя, во-первых, на правильной стороне истории. Во-вторых, он почувствовал, что с правильными ребятами делает правильное дело. И в-третьих, у него исчезли все эти страхи", - добавляет Казарин.

Военнослужащий также опровергает распространенный стереотип о том, что только добровольцы могут быть эффективными на фронте.

"Я знаю очень мотивированных ребят, которые в 2022-м воевали как настоящие рексы, и которые в конце 23-го полностью выгорели. И уже не знают, где себе найти смысл в ВСУ", - сказал он.

По его словам, мотивация - это переменная вещь. Она может как угаснуть, так и появиться уже после мобилизации.

"Он зашел к нам и очень втянулся. Он "айтишник" и отвечает за "айтишные дела": в мастерской работает, дроны обслуживает, прошивает. И его пример - это пример того, как мотивация приобретается", - резюмирует Казарин.