ua en ru
Ср, 28 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Казарин о мобилизации: может ли уклонист стать хорошим бойцом

Среда 28 мая 2025 09:21
UA EN RU
Казарин о мобилизации: может ли уклонист стать хорошим бойцом Фото: Может ли мобилизованный уклонист стать эффективным военным (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Военная служба меняет отношение людей. По словам публициста, мотивация не всегда есть с самого начала, но ее можно приобрести уже во время службы.

Об этом сказал публицист и военнослужащий Павел Казарин в интервью РБК-Украина.

По словам Казарина, его товарищ не мобилизовался в 2022-2023 годах, несмотря на полномасштабную войну.

Однако впоследствии мужчина сам инициировал вступление в ряды ВСУ, присоединившись после базовой военной подготовки к роте ударных БПЛА на Запорожском направлении.

Больше всего изменился не боевой опыт, а психологическое состояние. Оказалось, что до мобилизации мужчина постоянно жил в страхе - избегание службы, возможные задержания, бусификацию, повестки, преследования.

Страх сковывал настолько, что он не позволял себе даже путешествий - ни в Карпаты, ни на море.

"А сейчас он начал чувствовать себя, во-первых, на правильной стороне истории. Во-вторых, он почувствовал, что с правильными ребятами делает правильное дело. И в-третьих, у него исчезли все эти страхи", - добавляет Казарин.

Военнослужащий также опровергает распространенный стереотип о том, что только добровольцы могут быть эффективными на фронте.

"Я знаю очень мотивированных ребят, которые в 2022-м воевали как настоящие рексы, и которые в конце 23-го полностью выгорели. И уже не знают, где себе найти смысл в ВСУ", - сказал он.

По его словам, мотивация - это переменная вещь. Она может как угаснуть, так и появиться уже после мобилизации.

"Он зашел к нам и очень втянулся. Он "айтишник" и отвечает за "айтишные дела": в мастерской работает, дроны обслуживает, прошивает. И его пример - это пример того, как мотивация приобретается", - резюмирует Казарин.

Мобилизация в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию еще на 90 суток до 6 августа 2025 года. Это было уже 15-е продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В Украине всеобщая мобилизация охватывает годных к службе военнообязанных мужчин (с определенными исключениями). Женщины, имеющие военную специальность, могут быть также мобилизованы только по собственному желанию.

Мобилизационный возраст в Украине снизили с 27 до 25 лет. Но в Раде отмечают, что еще больше уменьшать мобилизационный возраст не собираются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине: что ему говорят военные
Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине: что ему говорят военные
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам