В Казахстане неподалеку от границы с РФ взорвался неизвестный дрон: детали

Казахстан, Четверг 23 октября 2025 15:32
В Казахстане неподалеку от границы с РФ взорвался неизвестный дрон: детали Иллюстративное фото: в Казахстане упал неизвестный беспилотник (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Бурлинском районе Казахстана, который граничит с Россией, зафиксировали взрыв беспилотника. Чей он был - пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Казахстана в Telegram.

"В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения", - сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что обломки упали в удаленной местности, где никто не проживает. Пострадавших и разрушений не было.

Сейчас ведомство совместно с уполномоченными государственными органами проводит проверки, чтобы установить обстоятельства инцидента и происхождение дрона.

"Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами", - добавили в министерстве.

Ведомство уже проводит консультации с партнерами, которым "потенциально могут принадлежать данные аппараты".

Российские дроны-нарушители

Напомним, российские дроны уже неоднократно нарушали воздушное пространство европейских стран.

Самый массовый случай произошел в сентябре, когда в воздушное пространство Польши вторглись сразу 19 беспилотников. Большинство дронов летели со стороны территории Беларуси.

В Польше тогда подчеркивали, что это была умышленная провокация. Для уничтожения беспилотников в воздух поднимали истребители стран НАТО.

При этом 13 сентября российский дрон вторгся в воздушное пространство Румынии. В воздух для его перехвата поднимали истребитель F-16.

