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У Казахстані стався потужний землетрус

Новини » В світі     04.12.2019 - 09:47
У Казахстані стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (twitter/ChinaObserver2)

Змлетрясение було зареєстровано о 1:38 ночі

У середу вночі, 4 грудня в Казахстані зафіксували землетрус магнітудою 5,2 бала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з надзвичайних ситуацій Казахстану.

Як повідомляється, землетрус було зареєстровано о 1:38 ночі.

"Епіцентр землетрусу розташований в 303 км на північний схід від міста Алмати на території Казахстану. Енергетичний клас землетрусу 11,1. Магнітуда 5,2 бала", - йдеться в повідомленні.

Точки відчувалися в Текелі, Талдикоргані та околицях. Про загиблих або постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес, який став стало причиною руйнування будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого склала 5,5 бала. У результаті землетрусу в Албанії загинули 48 осіб.

Також РБК-Україна писало, що на південному заході Китаю в Гуансі-Чжуанському автономному районі стався землетрус магнітудою 5,2. Одна людина в результаті загинула.

Також РБК-Україна писало, що у Казахстані затримали чорних трансплантологів, які пересаджували органи українців, узбеків і киргизів. Повідомлялося, що донори продавали органи через фінансові труднощі. Ці органи пересаджували багатим громадянам інших країн, в основному Ізраїлю.

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