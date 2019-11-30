В Албанії завершили пошукову операцію після землетрусів

Фото: землетрус в Албанії (twitter.com TeamAlbanians)

В результаті землетрусів загинуло 50 осіб

У Албанії сьогодні, 30 листопада, оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції після землетрусу, що стався 26 листопада, та серії наступних підземних поштовхів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, у суботу прем'єр-міністр Албанії заявив, що операція з пошуку тих, хто вижив після землетрусів, була завершена. За останніми даними, в результаті підземних поштовхів, що сколихнули Албанію, загинули 50 осіб. Ще майже 2 тисячі громадян були травмовані.

Зазначається, що у Тирані, який найбільше постраждав від землетрусів, було серйозно пошкоджено 1465 будівель, а в сусідньому курортному Дурресі майже 900. Дах над головою втратили щонайменше 4 тисячі албанців, майже 2,5 тис. осіб отримали притулок у готелях, а решту перевезли до інших регіонів Албанії та до Косова.

Як відомо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. Сильний землетрус магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес спричинив руйнування будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала.

Також РБК-Україна писало, що в результаті сильного землетрусу в Албанії загинули 48 людей. Повідомлялося, що 22 з загиблих - мешканці Дурреса та Крудже. Від десяти до 25 осіб вважалися зниклими безвісти, а 45 осіб вдалося врятувати з-під завалів. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебували у критичному стані.