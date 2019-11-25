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У Китаї стався потужний землетрус, є жертва

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 05:52
У Китаї стався потужний землетрус, є жертва
Фото: землетрус в Китаї (twitter/ChinaObserver2)

Відомо про одного загиблого внаслідок землетрусу

На південному заході Китаю в Гуансі-Чжуанському автономному районі відбувся землетрус магнітудою 5,2. Одна людина в результаті загинула, передає China Observer.

Про інших постраждалих поки не повідомляється. Заступник міністра з надзвичайних ситуацій, голова державного сейсмологічного бюро Чжен Гогуан в командному центрі вже дав доручення провести всю необхідну роботу.

У район лиха направлені представники місцевого сейсмологічного бюро.

За даними Китайського сейсмологічного центру, землетрус стався о 9:18 за місцевим часом поблизу повіту Дасинь міського округу Чунцзо. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів.

Поштовхи особливо сильно відчувалися поблизу епіцентру, а також у низці інших міст.

Нагадаємо, у Франції в понеділок, 11 листопада, стався сильний землетрус, в результаті чого як мінімум троє осіб отримали незначні пошкодження.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ірані в п'ятницю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті чотири людини загинули, ще 70 отримали поранення.

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