У Казахстані призначили новий уряд
Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (facebook.com/karasayinfo kz)
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв затвердив склад нового уряду країни. Свої посади зберегли три міністри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану.
Зокрема, сої крісла зберегли заступник прем'єр-міністра - міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді, міністр оборони Мурат Бектанов і міністр внутрішніх справ Ерлан Тургумбаєв.
Так, змінилися керівники:
- канцелярії прем'єра - її новим керівником стала Галимжана Койшибаєва;
- Міністерства торгівлі та інтеграції - його очолив Бахит Султанов;
- Міністерства інформації та суспільного розвитку (Аскар Умаров);
- Міністерства охорони здоров'я (Ажар Гініят);
- Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку (Каирбек Ускенбаев);
- Міністерства культури і спорту (Даурен Абаєв);
- Міністерства національної економіки (Алібек Куантиров);
- Міністерства енергетики (Болат Акчулаков).
Оновлений склад уряду Казахстану вперше проведе засідання 12 січня.
Нагадаємо, після протестів хвилі в Казахстані, що спалахнули через подорожчання скрапленого газу, президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністром Казахстану став Аліхан Смаїлов.