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У Казахстані призначили новий уряд

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Вівторок 11 січня 2022 15:32
У Казахстані призначили новий уряд Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (facebook.com/karasayinfo kz)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв затвердив склад нового уряду країни. Свої посади зберегли три міністри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану.

Зокрема, сої крісла зберегли заступник прем'єр-міністра - міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді, міністр оборони Мурат Бектанов і міністр внутрішніх справ Ерлан Тургумбаєв.

Так, змінилися керівники:

  • канцелярії прем'єра - її новим керівником стала Галимжана Койшибаєва;
  • Міністерства торгівлі та інтеграції - його очолив Бахит Султанов;
  • Міністерства інформації та суспільного розвитку (Аскар Умаров);
  • Міністерства охорони здоров'я (Ажар Гініят);
  • Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку (Каирбек Ускенбаев);
  • Міністерства культури і спорту (Даурен Абаєв);
  • Міністерства національної економіки (Алібек Куантиров);
  • Міністерства енергетики (Болат Акчулаков).

Оновлений склад уряду Казахстану вперше проведе засідання 12 січня.

Нагадаємо, після протестів хвилі в Казахстані, що спалахнули через подорожчання скрапленого газу, президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністром Казахстану став Аліхан Смаїлов.

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