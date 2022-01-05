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Незважаючи на НП і відставку Кабміну. У Казахстані тривають протести: що відомо

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Середа 05 січня 2022 09:26
Незважаючи на НП і відставку Кабміну. У Казахстані тривають протести: що відомо Фото: протести в Казахстані тривають (gazeta.uz)
Автор: Олександр Білоус

У Казахстані четвертий день поспіль тривають масові протести, спровоковані подорожчанням скрапленого газу в два рази. Люди виходять на вулиці, незважаючи на відставку уряду і введене в деяких містах надзвичайний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Протести в Алмати

У середу, 5 січня, в Алмати, де, напередодні були затримано понад 200 осіб, знову спалахнули протести. Центральна площа перекрита БТРами. У різних кінцях міста чутні вибухи світлошумових гранат. ЗМІ називають те, що відбувається "вуличними боями". Учасники протестів підпалюють поліцейські автомобілі.

Крім того, повідомляється, що поліція разом з протестувальниками рухається в центрі міста. Сталися сутички зі співробітниками Нацгвардії, яка намагається зупинити просування до центру міста. Силовики застосовують світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Раніше президент Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про введення надзвичайного стану в Мангістауській області і місті Алмати.

Ситуація в інших регіонах

Активісти в Жанаозені пред'явили владі п'ять вимог, серед яких зміна режиму і проведення чесних виборів. Крім того, повідомляється, що поліцейські в місті Актобе відмовилися затримувати протестувальників.

Причина протесту

Сотні автовласників у місті Жанаозен вийшли на стихійний мітинг 2 січня. Вони вимагали зниження цін на скраплений нафтовий газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр.

Потім, 2 січня, хвиля збурень прокотилася по Західному Казахстану. Невеликий страйк в Жанаозені переросла в масові протести, що вийшли за межі регіону.

Протести продовжилися 3 і 4 січня. У підсумку уряд країни було відправлено у відставку, а в Мангістауській області і місті Алмати був введений надзвичайний стан.

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