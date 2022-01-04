Ціна на газ зросла вдвічі. У Казахстані спалахнули протести: всі подробиці

У Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ. Вимоги розширилися і тепер, крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радио Свобода ".

Причина протесту

Сотні автовласників у місті Жанаозен вийшли на стихійний мітинг 2 січня. Вони вимагали зниження цін на скраплений нафтовий газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр.

Потім, 2 січня, хвиля збурень прокотилася по Західному Казахстану. Невеликий страйк в Жанаозені переросла в масові протести, що вийшли за межі регіону.

Міненерго Казахстану випустило прес-реліз, де пояснило зростання цін тим, що виробники скрапленого газу перейшли на його продаж через електронні торги. Але людей пояснення не влаштувало, оскільки транспорт в західних областях Казахстану практично повністю газифікований, а газ виробляють саме в цьому регіоні.

Вночі президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав доручення уряду терміново розглянути ситуацію в Жанаозені "з урахуванням економічної доцільності, в правовому полі".

Вимоги жителів Казахстану

Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття. Як повідомляє видання ORDA, у мітингувальників в Актау з'явилися вимоги рефінансувати кредити і підняти зарплати.

На опублікованих в соціальних мережах відео видно, як сотні людей на площі в Актау скандують "Шал, кет!" ("Старий, йди!"). Це гасло звучить на багатьох протестних акціях, учасники яких виступають з вимогою відходу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва з політики.

Розширення протесту

Протести вийшли за межі Західного регіону Казахстану. Вранці 3 січня в Алмати перекрили проїзд до площі Республіки. У місті почалися перебої з мобільним інтернетом.

Вдень 3 січня на площі в Актау, за оцінками очевидців, перебували кілька тисяч людей. До них прибув Акім (глава) регіону, проте не зміг переконати їх розійтися.

У містах Жанаозен і Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок, 4 січня на площах. В Актау протестувальники встановили намети і юрту. У місто прибули також жителі сусідніх регіонів, в тому числі міст Актобе і Уральськ.

Вдень 4 січня протестувальники зібралися на площі Ітимак в Актау. На площі встановили 3 намети та 2 юрти. Люди співають гімн і кричать "Газ - 50".

У телеграм-каналу ZTB з'явилося відео зіткнень в Атирау.

Крім того, в Жанаозені на мітинг вийшли 4000 осіб. До них ніхто не вийшов з членів уряду.