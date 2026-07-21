Казахстан не будет поставлять нефть в терминал на Черном море

Казахстан вынужден прекратить транспортировку сырой нефти через свой главный экспортный терминал. Причины - в его расположении и танкерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg,

Казахстан прекращает поставки нефти на КТК

Серия атак на нефтяные танкеры в Черном море ставит под опасность экспорт Казахстана, пишет издание.

"Терминал Каспийского трубопроводного консорциума вблизи российского порта Новороссийск должен был прекратить принимать трубопроводные поставки 21 июля. Ведь танкерные компании слишком нервничают, чтобы отправлять свои суда на объект", - сообщили два источника, осведомленных по этому вопросу.

Пока неясно, отмечает Bloomberg, началась ли анонсированная приостановка.

Производство нефти в Казахстане

Производители нефти в Казахстане также вынуждены будут сократить добычу. Это произойдет, если трубопроводные поставки в КТК приостановятся до конца этой недели, говорят источники.

Эти сбои происходят на фоне почти полной остановки поставок сырой нефти через Ормузский пролив. Потому что военные действия между США и Ираном возобновились, а йеменские хуситы угрожают саудовскому экспорту из Красного моря.

Что известно о КТК

Терминал КТК - крупнейший рынок экспорта нефти из Казахстана, на который приходится около 80% потоков сырой нефти в стране.

Преимущественно из проектов в партнерстве с международными нефтяными гигантами:

Chevron Corp.,

ExxonMobil Holdings Corp.,

Shell PLC.

Чем грозит приостановка поставок

Казахстан является вторым по величине поставщиком нефти в Европу. Сокращение его потоков повредит региональным НПЗ в то время, когда они стремятся заменить поставки из Персидского залива, говорит Bloomberg.

Украина не взяла на себя прямую ответственность за удары, в которых участвовали западные суда. Хотя была обнародована информация о нескольких нападениях на неназванные нефтяные танкеры в Черном море в последние дни, говорится в статье.

"Хотя терминал КТК находится в России, экспорт с объекта не подпадает под западные санкции ", - отметили в Bloomberg.