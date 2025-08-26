Пытали и унижали осужденных: на Харьковщине задержали руководителей колонии

Использование бесплатного труда

Напомним, ранее сотрудники ГБР задержали проректора военной академии, который также заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке.

Кроме того, в Одесской области разоблачили одного из командующих регионального управления сил территориальной обороны (ТрО) "Юг", который привлекал бойцов к строительству собственного имения.

Также сотрудники ГБР задержали бывшего начальника ГУ ГСЧС в Винницкой области, который заставлял подчиненных бесплатно работать на его личных стройках и ремонтах.