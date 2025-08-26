Пытали и унижали осужденных: на Харьковщине задержали руководителей колонии

Работники ГБР разоблачили сотрудников Алексеевской исправительной колонии № 25, которые принуждали заключенных к бесплатному труду, используя психологическое давление, запугивание и унижение.
Об этом сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, руководство учреждения систематически оказывало незаконное влияние на осужденных.
Сообщается, что людей заставляли работать бесплатно, в том числе сверхурочно, применяя шантаж, угрозы, оскорбления и другие унижения.
Кроме того, безосновательно использовались меры дисциплинарного воздействия - заключенных помещали в дисциплинарный изолятор.
Работники ГБР задержали пятерых должностных лиц, причастных к преступлению: руководителя и первого заместителя колонии, дежурного помощника руководителя, а также руководителя и оперуполномоченного оперативного отдела. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Напомним, ранее сотрудники ГБР задержали проректора военной академии, который также заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке.
Кроме того, в Одесской области разоблачили одного из командующих регионального управления сил территориальной обороны (ТрО) "Юг", который привлекал бойцов к строительству собственного имения.
Также сотрудники ГБР задержали бывшего начальника ГУ ГСЧС в Винницкой области, который заставлял подчиненных бесплатно работать на его личных стройках и ремонтах.