Катували та принижували засуджених: на Харківщині затримали керівників колонії

Використання безоплатної праці

Нагадаємо, раніше працівники ДБР затримали проректора військової академії, який також змушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці.

Окрім того, в Одеській області викрили одного з командувачів регіонального управління сил територіальної оборони (ТрО) "Південь", який залучав бійців до будівництва власного маєтку.

Також співробітники ДБР затримали колишнього начальника ГУ ДСНС у Вінницькій області, який примушував підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах.