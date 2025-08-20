Заставлял спасателей строить дом: задержан экс-начальник ГСЧС в Винницкой области

Сотрудники ГБР задержали бывшего начальника ГУ ГСЧС в Винницкой области. Он заставлял подчиненных бесплатно работать на его личных стройках и ремонтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали дела

По данным расследования, с июня 2024 по март 2025 года он привлекал пятерых сотрудников спасательной службы к строительству и ремонту объектов недвижимости в Винницкой и Харьковской областях. Работников заставляли работать как в рабочее, так и в свободное время, возводя дома чиновника и выполняя ремонтные работы.

В ГБР отметили, что задокументировали по меньшей мере четыре объекта, на которых экс-руководитель использовал своих подчиненных как бесплатную рабочую силу.

"Бывший руководитель возглавлял областное управление более 15 лет, а с весны 2025 года находится на пенсии. Сейчас он занимает должность руководителя коммунального предприятия в Виннице", - говорится в сообщении.

Во время обысков у него изъяли документы на право собственности, медицинские справки об инвалидности, 10 тысяч евро, мобильный телефон, сервер видеонаблюдения и цифровые носители информации.

Что грозит

Экс-начальнику объявили подозрение в вербовке людей с целью эксплуатации с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 149 УКУ). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 2,49 млн гривен. Следствие продолжается, устанавливают круг других причастных лиц.