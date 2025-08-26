Пытали и унижали осужденных: на Харьковщине задержали руководителей колонии

Работники ГБР разоблачили сотрудников Алексеевской исправительной колонии № 25, которые принуждали заключенных к бесплатному труду, используя психологическое давление, запугивание и унижение.

Об этом сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Работники ГБР задержали пятерых должностных лиц, причастных к преступлению: руководителя и первого заместителя колонии, дежурного помощника руководителя, а также руководителя и оперуполномоченного оперативного отдела. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Кроме того, безосновательно использовались меры дисциплинарного воздействия - заключенных помещали в дисциплинарный изолятор.

Сообщается, что людей заставляли работать бесплатно, в том числе сверхурочно, применяя шантаж, угрозы, оскорбления и другие унижения.

По данным следствия, руководство учреждения систематически оказывало незаконное влияние на осужденных.

Использование бесплатного труда

Напомним, ранее сотрудники ГБР задержали проректора военной академии, который также заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке.

Кроме того, в Одесской области разоблачили одного из командующих регионального управления сил территориальной обороны (ТрО) "Юг", который привлекал бойцов к строительству собственного имения.

Также сотрудники ГБР задержали бывшего начальника ГУ ГСЧС в Винницкой области, который заставлял подчиненных бесплатно работать на его личных стройках и ремонтах.