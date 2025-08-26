ua en ru
Катували та принижували засуджених: на Харківщині затримали керівників колонії

Вівторок 26 серпня 2025 10:25
Катували та принижували засуджених: на Харківщині затримали керівників колонії Фото: на Харківщині затримали керівників колонії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Працівники ДБР викрили співробітників Олексіївської виправної колонії № 25, які примушували ув’язнених до безоплатної праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними слідства, керівництво установи систематично чинило незаконний вплив на засуджених.

Деталі справи

Повідомляється, що людей змушували працювати безоплатно, зокрема понаднормово, застосовуючи шантаж, погрози, образи та інші приниження.

Крім того, безпідставно використовувалися заходи дисциплінарного впливу – ув’язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора.

Працівники ДБР затримали п’ятьох посадовців, причетних до злочину: керівника та першого заступника колонії, чергового помічника керівника, а також керівника й оперуповноваженого оперативного відділу. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Використання безоплатної праці

Нагадаємо, раніше працівники ДБР затримали проректора військової академії, який також змушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці.

Окрім того, в Одеській області викрили одного з командувачів регіонального управління сил територіальної оборони (ТрО) "Південь", який залучав бійців до будівництва власного маєтку.

Також співробітники ДБР затримали колишнього начальника ГУ ДСНС у Вінницькій області, який примушував підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах.

