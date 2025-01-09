Пленные бойцы ВСУ подвергались пыткам: трое охранников российской тюрьмы получили подозрения

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении трем охранникам российской тюрьмы. Они пытали украинских военнопленных на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным правоохранителей, фигурантами являются трое жителей региона: Андрей Кононенко, Дмитрий Андреев и Артем Карянов, которые в начале полномасштабной войны вступили в оккупационное "управление исполнения наказаний по ДНР".

Там их назначили охранниками российской пыточной, который россияне обустроили на базе захваченной исправительной колонии № 27 в Горловке.

В пыточной они организовывали так называемые "приемки", когда в течение первых суток заключения украинских пленных забивали до полусмерти специальными дубинками ПР-73.

По данным военной контрразведки СБУ, таким образом россияне сразу пытались психологически сломать пострадавших и "выбить" из них согласие на сотрудничество с РФ. В случае отказа злоумышленники заключали пленных в карцеры или переполненные камеры, где длительное время оставляли стоять на ногах, без еды и воды.

Еще одним из видов пыток, которые использовали фигуранты, была имитация "расстрела" из огнестрельного оружия, когда потерпевших ставили к стене и стреляли рядом с ними.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Андрееву, Карянову и Кононенко о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Отмечается, что поскольку злоумышленники находятся на временно оккупированной части территории Донецкой области, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти их и наказать.