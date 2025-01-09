Катували полонених бійців ЗСУ: троє охоронців російської в’язниці отримали підозри

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру трьом охоронцям російської в’язниці. Вони катували українських військовополонених на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними правоохоронців, фігурантами є троє мешканців регіону: Андрій Кононенко, Дмитро Андрєєв і Артем Карянов, які на початку повномасштабної війни вступили до окупаційного "управління виконання покарань по ДНР".

Там їх призначили охоронцями російської катівні, яку росіяни облаштували на базі захопленої виправної колонії № 27 у Горлівці.

У катівні вони організовували так звані "прийомки", коли протягом першої доби ув’язнення українських полонених забивали до півсмерті спеціальними кийками ПР-73.

За даними військової контррозвідки СБУ, у такий спосіб росіяни одразу намагалися психологічно зламати потерпілих та "вибити" з них згоду на співпрацю з РФ. У разі відмови зловмисники ув’язнювали полонених до карцерів або переповнених камер, де тривалий час залишали стояти на ногах, без їжі та води.

Ще одним із видів тортур, які використовували фігуранти, була імітація "розстрілу" з вогнепальної зброї, коли потерпілих ставили до стіни та стріляли поруч із ними.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Андрєєву, Карянову та Кононенку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зазначається, що оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території Донецької області, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати.