"Католикам понравилось": Трамп прокомментировал фото в образе Папы Римского

Президент США Дональд Трамп ответил на критику своего фото, где он изображен в образе Папы Римского. Считает, что верующим такое изображение понравилось, как и его жене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

Журналисты спросили у Трампа об изображении, на котором он одет как Папа Римский. Это фото, которое распространили на платформе Truth Social, а также с официального аккаунта Белого дома в сети X, вызвало возмущение среди представителей церкви. Однако президент считает, что верующим оно, наоборот, понравилось.

"Католикам оно понравилось", - заявил Трамп.

Впрочем глава Соединенных Штатов отрицает, что он сам сделал фото в образе Папы.

"Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то сделал фото, где я одет как Папа, и выложил его в интернет", - отметил президент.

Он добавил, что не знает, откуда взялось изображение. Предположил, что фото мог сгенерировать искусственный интеллект.

"Я ничего об этом не знаю... хотя моей жене оно показалось милым", - добавил Трамп.

Фото: Трамп опубликовал фото в образе Папы (скриншот truthsocial.com/@realDonaldTrump)