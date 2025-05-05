"Католикам сподобалося": Трамп прокоментував фото в образі Папи

Президент США Дональд Трамп відповів на критику свого фото, де він зображений в образі Папи Римського. Вважає, що вірянам таке зображення сподобалося, як і його дружині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews .

Журналісти запитали у Трампа про зображення, на якому він одягнений як Папа Римський. Це фото, яке поширили на платформі Truth Social, а також з офіційного акаунта Білого дому в мережі X, викликало обурення серед представників церкви. Однак президент вважає, що вірянам воно, навпаки, сподобалося.

"Католикам воно сподобалося", - заявив Трамп.

Втім глава Сполучених Штатів заперечив, що він сам зробив фото в образі Папи.

"Я не маю до цього жодного стосунку. Хтось зробив фото, де я вбраний як Папа, і виклав його в інтернет", - зазначив президент.

Він додав, що не знає, звідки взялося зображення. Припустив, що фото міг згенерувати штучний інтелект.

"Я нічого про це не знаю… хоча моїй дружині воно здалося милим", - додав Трамп.

Фото: Трамп опублікував фото в образі Папи (скриншот truthsocial.com/@realDonaldTrump)