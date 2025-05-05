"Католикам сподобалося": Трамп прокоментував фото в образі Папи
Президент США Дональд Трамп відповів на критику свого фото, де він зображений в образі Папи Римського. Вважає, що вірянам таке зображення сподобалося, як і його дружині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.
Журналісти запитали у Трампа про зображення, на якому він одягнений як Папа Римський. Це фото, яке поширили на платформі Truth Social, а також з офіційного акаунта Білого дому в мережі X, викликало обурення серед представників церкви. Однак президент вважає, що вірянам воно, навпаки, сподобалося.
"Католикам воно сподобалося", - заявив Трамп.
Втім глава Сполучених Штатів заперечив, що він сам зробив фото в образі Папи.
"Я не маю до цього жодного стосунку. Хтось зробив фото, де я вбраний як Папа, і виклав його в інтернет", - зазначив президент.
Він додав, що не знає, звідки взялося зображення. Припустив, що фото міг згенерувати штучний інтелект.
"Я нічого про це не знаю… хоча моїй дружині воно здалося милим", - додав Трамп.
Фото: Трамп опублікував фото в образі Папи (скриншот truthsocial.com/@realDonaldTrump)
Скандальне фото
Нагадаємо, фото Трампа в Truth Social та на офіційному акаунту Білого дому в X (Twitter) в образі Папи Римського розлютило багатьох католиків.
Організація, що представляє єпископів Нью-Йорка, заявила, що не бачить "нічого смішного" у зображенні, яке поширили офіційні сторінки Трампа та Білого дому в соцмережах.
Єпископ Сполученої єпархії Спрінґфілда у штаті Іллінойс Томас Джон Папроцький жорстко розкритикував Трампа за його публікацію.
А колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив, що зображення Трампа "ображає вірян, інституції та демонструє, що лідеру світових правих подобається грати роль клоуна".
Відповідь Венса
У скандал навіть втрутився віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він став на захист Трампа. Венс в X (Twitter) написав пост у відповідь на запитання редактора The Bulwark Білла Крістола про те, чи "Венс не має нічого проти такої неповаги та глузування над святим отцем".
"Як правило, я не маю нічого проти того, щоб люди жартували, але не можу терпіти, коли люди починають дурні війни, в яких гинуть тисячі моїх співвітчизників", - написав він.
Додамо, що наприкінці квітня журналісти запитали президента США Дональда Трампа, кого він бачить наступним Папою. На що той відповів, що сам би хотів стати понтифіком.
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