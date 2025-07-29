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Катастрофа военного вертолета в Германии: есть погибшие и пропавший без вести

Вторник 29 июля 2025 23:58
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Катастрофа военного вертолета в Германии: есть погибшие и пропавший без вести Иллюстративное фото: вертолет Airbus Helicopters H135 (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

В Германии в результате катастрофы вертолета погибли двое военных Бундесвера, один считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Тела двух погибших были обнаружены и подняты из реки Мульде вблизи города Гримма в федеральной земле Саксония.

Место катастрофы для ознакомления с ситуацией посетил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он подтвердил, что в результате аварии обнаружены тела двух погибших, один человек остается пропавшим без вести.

По словам министра, Воздушные силы ФРГ, которые арендовали вертолет для нужд подготовки пилотов Бундесвера, продолжают поисковую операцию. Писториус выразил искренние соболезнования семьям погибших и планирует выяснить все обстоятельства трагедии.

Согласно официальным данным, речь идет о вертолете модели EC135. Такие гражданские машины Бундесвер использует для подготовки своих пилотов.

В Министерстве обороны ФРГ подтвердили, что вертолет выполнял учебный полет. По информации из военных источников, на момент инцидента воздушное судно выполняло упражнение по полету на низкой высоте.

Причины падения судна сейчас выясняются, ведется следствие.

Как сообщалось, вертолет исчез с радаров 29 июля в промежутке между 10:00 и 10:30, а около 12:00 гребцы обнаружили обломки судна в реке Мульде.

В результате аварии в воду попало большое количество авиатоплива. Около 50 спасателей сначала собрали керосин, а после перешли к подъему обломков.

Добавим, что на прошлой неделе самолет министра внутренних дел Германии совершил вынужденную посадку в аэропорту Лейпцига.

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