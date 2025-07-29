Катастрофа военного вертолета в Германии: есть погибшие и пропавший без вести

В Германии в результате катастрофы вертолета погибли двое военных Бундесвера, один считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Тела двух погибших были обнаружены и подняты из реки Мульде вблизи города Гримма в федеральной земле Саксония.

Место катастрофы для ознакомления с ситуацией посетил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он подтвердил, что в результате аварии обнаружены тела двух погибших, один человек остается пропавшим без вести.

По словам министра, Воздушные силы ФРГ, которые арендовали вертолет для нужд подготовки пилотов Бундесвера, продолжают поисковую операцию. Писториус выразил искренние соболезнования семьям погибших и планирует выяснить все обстоятельства трагедии.

Согласно официальным данным, речь идет о вертолете модели EC135. Такие гражданские машины Бундесвер использует для подготовки своих пилотов.

В Министерстве обороны ФРГ подтвердили, что вертолет выполнял учебный полет. По информации из военных источников, на момент инцидента воздушное судно выполняло упражнение по полету на низкой высоте.

Причины падения судна сейчас выясняются, ведется следствие.