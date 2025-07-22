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Самолет министра внутренних дел Германии совершил экстренную посадку: подробности инцидента

Вторник 22 июля 2025 14:39
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Самолет министра внутренних дел Германии совершил экстренную посадку: подробности инцидента Фото: самолет министра внутренних дел Германии совершил экстренную посадку (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Самолет Военно-воздушных сил Бундесвера из правительственного отряда был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Лейпцига из-за неожиданной технической неисправности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Отмечается, что инцидент произошел во вчера, 21 июля. Airbus A319 летел из Берлина на свою базу в Кельне, когда через 10 минут после взлета в кабине пилотов появилось предупредительное сообщение. Командир принял решение направить воздушное судно в аэропорт Лейпцига.

По данным издания, этот самолет перед тем доставил в Берлин министра внутренних дел Александера Добриндта с делегацией.

Глава МВД вернулся из Польши, где вместе со своим польским коллегой Томашем Семоняком оценил ситуацию на внешней границе ЕС с Беларусью.В результате инцидента никто не пострадал, его причину расследуют.

Инциденты с правительственными самолетами в Германии

Отметим, что в 2019 году президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден отложить вылет из Эфиопии из-за неисправности в правительственном лайнере, а тогдашний министр иностранных дел Хайко Маас застрял в Мали из-за технических проблем с А319.

Бывший канцлер Ангела Меркель в 2018 году вынуждена была добираться в Аргентину на саммит G20 рейсовым самолетом после того, как сломался А340 "Конрад Аденауэр". В 2023 году тогдашняя глава МИД Анналена Бербок не смогла вылететь с визитом в Австралию также из-за технической неисправности правительственного борта.

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