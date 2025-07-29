В Германии упал военный вертолет: на месте - утечка топлива, работают спасатели
В Германии, недалеко от города Гримма, военный вертолет упал в реку. На месте работают спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина с послианням на n-tv.
По данным СМИ, вертолет исчез с радаров между 10:00 и 10:30 по местному времени. А уже около 11:30 лодочники сообщили полиции, что они обнаружили в воде обломки вертолета.
Сейчас информация о возможных погибших или пострадавших отсутствует. Однако пилот считается пропавшим без вести. Вертолет принадлежит немецким Вооруженным силам (Бундесверу - ред.).
Также известно, что на месте происшествия произошла утечка большого количества керосина, обломки самолета находятся в центре реки, поэтому к ним трудно добраться.
Для ликвидации последствий привлечено около 50 спасателей, которые сначала должны собрать керосин, а затем приступить к спасательным работам. На месте также работают военные.
Напомним, неделю назад самолет Военно-воздушных сил Бундесвера из правительственного отряда был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Лейпцига из-за неожиданной технической неисправности.
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