Катастрофа військового гелікоптера у Німеччині: є загиблі та зниклий безвісти

У Німеччині внаслідок катастрофи гелікоптера загинули двоє військових Бундесверу, один вважається зниклим безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

У Міністерстві оборони ФРН підтвердили, що гелікоптер виконував навчальний політ. За інформацією з військових джерел, на момент інциденту повітряне судно виконувало вправу з польоту на низькій висоті.

За офіційними даними, йдеться про гелікоптер моделі EC135. Такі цивільні машини Бундесвер використовує для підготовки своїх пілотів.

За словами міністра, Повітряні сили ФРН, які орендували гелікоптер для потреб підготовки пілотів Бундесверу, продовжують пошукову операцію. Пісторіус висловив щирі співчуття родинам загиблих і планує з’ясувати всі обставини трагедії.

Місце катастрофи для ознайомлення з ситуацією відвідав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він підтвердив, що внаслідок аварії виявлено тіла двох загиблих, одна особа залишається зниклою безвісти.

Тіла двох загиблих було виявлено та піднято з річки Мульде біля міста Грімма у федеральній землі Саксонія.

Як повідомлялося, гелікоптер зник із радарів 29 липня у проміжку між 10:00 та 10:30, а близько 12:00 веслярі виявили уламки судна в річці Мульде.

Внаслідок аварії до води потрапила велика кількість авіаційного пального. Близько 50 рятувальників спочатку зібрали керосин, а опісля перейшли до підйому уламків.

Додамо, що минулого тижня літак міністра внутрішніх справ Німеччини здійснив вимушену посадку в аеропорту Лейпцига.

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