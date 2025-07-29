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Катастрофа військового гелікоптера у Німеччині: є загиблі та зниклий безвісти

Вівторок 29 липня 2025 23:58
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Катастрофа військового гелікоптера у Німеччині: є загиблі та зниклий безвісти Ілюстративне фото: гелікоптер Airbus Helicopters H135 (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

У Німеччині внаслідок катастрофи гелікоптера загинули двоє військових Бундесверу, один вважається зниклим безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Тіла двох загиблих було виявлено та піднято з річки Мульде біля міста Грімма у федеральній землі Саксонія.

Місце катастрофи для ознайомлення з ситуацією відвідав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він підтвердив, що внаслідок аварії виявлено тіла двох загиблих, одна особа залишається зниклою безвісти.

За словами міністра, Повітряні сили ФРН, які орендували гелікоптер для потреб підготовки пілотів Бундесверу, продовжують пошукову операцію. Пісторіус висловив щирі співчуття родинам загиблих і планує з’ясувати всі обставини трагедії.

За офіційними даними, йдеться про гелікоптер моделі EC135. Такі цивільні машини Бундесвер використовує для підготовки своїх пілотів.

У Міністерстві оборони ФРН підтвердили, що гелікоптер виконував навчальний політ. За інформацією з військових джерел, на момент інциденту повітряне судно виконувало вправу з польоту на низькій висоті.

Причини падіння судна наразі з’ясовуються, триває слідство.

Як повідомлялося, гелікоптер зник із радарів 29 липня у проміжку між 10:00 та 10:30, а близько 12:00 веслярі виявили уламки судна в річці Мульде.

Внаслідок аварії до води потрапила велика кількість авіаційного пального. Близько 50 рятувальників спочатку зібрали керосин, а опісля перейшли до підйому уламків.

Додамо, що минулого тижня літак міністра внутрішніх справ Німеччини здійснив вимушену посадку в аеропорту Лейпцига.

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