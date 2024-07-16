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"Катастрофа для Украины". ЕС паникует из-за кандидатуры Вэнса на пост вице-президента, - СМИ

Вторник 16 июля 2024 12:26
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"Катастрофа для Украины". ЕС паникует из-за кандидатуры Вэнса на пост вице-президента, - СМИ Фото: сенатор от американского штата Огайо Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Европе уже нарастает беспокойство относительно второго президентского срока Дональда Трампа и его влияния на внешнюю политику США. Назначение сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса в предвыборный штаб лишь усилило сомнения по поводу приверженности потенциальной новой администрации Украине и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Это катастрофа для Украины", - заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС после того, как Трамп объявил Вэнса в качестве своего кандидата на пост вице-президента США.

Отношение Вэнса к Украине неоднозначное. В 2022 году он выразил безразличие к ее судьбе, заявив в интервью: "Мне, честно говоря, безразлично, что произойдет с Украиной".

Однако в феврале 2024 года, во время первого выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, Вэнс призвал к пересмотру американской поддержки Украины, а также пропустил встречу с украинской делегацией и другими сенаторами.

В последнее время риторика сенатора стала более жесткой. 39-летний политик осуждает зависимость Европы от США в вопросах военных расходов. В частности, он критикует Германию за то, что она не достигла целевого показателя НАТО по оборонным расходам в 2% от ВВП.

Кандидат в вице-президенты от Трампа

15 июля Трамп получил достаточно голосов от республиканцев, чтобы стать кандидатом в президенты от партии.

Он также объявил своего кандидата на пост вице-президента США. Им стал сенатор Джей Ди Вэнс из штата Огайо.

Более подробно о Вэнсе - в материале РБК-Украина.

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