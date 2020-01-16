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Катастрофа літака МАУ: у Лондоні розробили положення про співпрацю з Іраном

Новини » Політика     16.01.2020 - 19:47
Катастрофа літака МАУ: у Лондоні розробили положення про співпрацю з Іраном
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Положення включає в себе п'ять ключових елемента

Міністри закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули авіакатастрофі літака МАУ у Тегерана 8 січня, розробили положення щодо подальшої співпраці з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

За словами глави зовнішньополітичного відомства Канади Франсуа-Філіпа Шампаня, положення базуються на п'яти ключових елементах.

"Сьогодні члени координаційної групи розробили положення співробітництва з Іраном, які будуть опубліковані пізніше. Ці положення базуються на п'яти ключових елементах, які стануть дорожньою картою нашого співробітництва з іранською владою", - заявив він.

П'ять ключових елементів положення:

  1. Іран повинен забезпечити повний та безперешкодний доступ іноземним дипломатам для надання консульських послуг;
  2. Іран повинен забезпечити, щоб процес ідентифікації загиблих було проведено прозоро і відповідно до міжнародних стандартів. При цьому, побажання родичів загиблих щодо репатріації повинні поважатися;
  3. Іран повинен забезпечити повне, незалежне і прозоре міжнародне розслідування відповідно до положень міжнародної Конвенції по цивільній авіації;
  4. Іран повинен взяти на себе всю відповідальність за збиття рейсу PS 752 і визнати свої обов'язки перед родичами загиблих, включаючи питання компенсації;
  5. Іран повинен забезпечити притягнення до відповідальності людей, які будуть визнані відповідальними за збиття літака в рамках кримінального розслідування, через прозорий і незалежний судовий процес, відповідно до міжнародних стандартів судових процесів та прав людини.

За словами Шампаня, Тегеран вже продемонстрував високий рівень співпраці, однак, країни і далі щодня будуть спостерігати, і закличуть іранську сторону продовжувати співпрацювати.

Нагадаємо, розмір компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" залежатиме від досягнутих домовленостей між Іраном і Україною.

Також повідомлялося, що Іран скасував приїзд свого експерта в Україну в рамках розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Також українська сторона підготувала другий запит про правову допомогу Ірану з проханням надати доступ до чорних скриньок, однак відповіді досі немає.

П'ять країн, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ, зажадали компенсацій від Ірану Пристайко і держсекретар Британії обговорили розслідування катастрофи літака МАУ
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