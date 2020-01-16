П'ять країн, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ, зажадали компенсацій від Ірану

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Великобританія вимагають компенсації від Тегерана

Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Великобританія вимагають від Ірану виплату компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи українського літака в Тегерані. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ п'яти країн, повідомляє РБК-Україна.

Відповідне рішення представники п'яти країн ухвалили сьогодні, 16 січня, під час зустрічі в Лондоні.

Зазначимо, авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту. Серед них - 11 українців.

Раніше РБК-Україна писало, що розмір компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" залежатиме від досягнутих домовленостей між Іраном і Україною.

Також повідомлялося, що Іран скасував приїзд свого експерта в Україну в рамках розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Також українська сторона підготувала другий запит про правову допомогу Ірану з проханням надати доступ до чорних скриньок, однак відповіді досі немає.