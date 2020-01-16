Катастрофа самолета МАУ: в Лондоне разработали положение о сотрудничестве с Ираном

Положение включает в себя пять ключевых элемента
Министры иностранных дел пяти страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета МАУ у Тегерана 8 января, разработали положение относительно дальнейшего сотрудничества с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.
По словам главы внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, положения базируются на пяти ключевых элементах.
"Сегодня члены координационной группы разработали положение сотрудничества с Ираном, которые будут опубликованы позже. Эти положения базируются на пяти ключевых элементах, которые станут дорожной картой нашего сотрудничества с иранскими властями", - заявил он.
Пять ключевых элементов положения:
По словам Шампаня, Тегеран уже продемонстрировал высокий уровень сотрудничества, однако, страны и далее ежедневно будут наблюдать, и призовут иранскую сторону продолжать сотрудничать.
Напомним, размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной.
Также сообщалось, что Иран отменил приезд своего эксперта в Украину в рамках расследовании авиакатастрофы самолета МАУ. Также украинская сторона подготовила второй запрос о правовой помощи Ирана с просьбой предоставить доступ к черным ящикам, однако ответа до сих пор нет.