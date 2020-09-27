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Катастрофа літака під Харковом: Канада пропонує Україні всебічну допомогу

Автор: Юлія Струк

Уряд Канади пропонує Україні всебічну допомогу після катастрофи військового літака АН-26 під Харковом. Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань висловив свої співчуття у зв'язку з трагедією.

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Про це він написав у своєму Twitter.

"Поговорив із моїм українським колегою Дмитром Кулебою та від імені Канади висловив співчуття у зв’язку з катастрофою військового літака й трагічною втратою багатьох молодих життів. Я також запропонував будь-яку допомогу, що Україна може потребувати у ці складні часи", - зазначив глава МЗС Канади.

За словами міністра, Канада "завжди підтримуватиме народ України".

Нагадаємо, у суботу вранці прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Харківській області. Він звернувся до сімей і друзів загиблих.

Як писало РБК-Україна, у родичів загиблих у катастрофі військового літака АН-26 під Харковом завтра, 28 вересня, почнуть брати зразки ДНК.

Так, рятувальники сьогодні закінчили роботу на місці авіакатастрофи АН-26 під Харковом.

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Новини України ХарківКанадаавиакатастрофа