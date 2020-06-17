Катастрофа МАУ в Ірані: завершити розслідування можна без "чорних скриньок"

Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Є інші докази причетності Ірану до катастрофи літака

Завершення розслідування катастрофи літака української авіакомпанії МАУ в Ірані не впирається у розшифрування бортових самописців. Крім цього, є й інші способи отримання доказів.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.

Як пояснив дипломат, існують дані з супутників, які підтверджують, що український літак було збито двома ракетами. Також в Ірану повинні бути відео та аудіо дані з ракетних комплексів, звідки були запущені ці ракети.

"Якщо раптом "чорних скриньок" не буде, трагедії не станеться, це не означає, що відсутні інші можливості встановити істину", - наголосив він.

Нагадаємо, літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився в січні цього року під час вильоту з аеропорту Тегерану. Попередньо, борт було збито двома іранськими ракетами. На момент катастрофи в літаку перебували 176 пасажирів та дев'ять членів екіпажу.

Розслідування катастрофи МАУ досі триває, адже Іран так і не надав "чорні скриньки" літака для їх розшифрування.

Нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що невдовзі Іран передасть бортові самописці літака до Франції, де їх повинні розшифрувати.

Напередодні Тегеран офіційно звернувся до французької сторони за допомогою в розшифруванні "чорних скриньок" збитого літака.

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Автор: Дмитро Левицький