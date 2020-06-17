ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Катастрофа МАУ в Ірані: завершити розслідування можна без "чорних скриньок"

Новини » Політика     17.06.2020 - 08:22
Катастрофа МАУ в Ірані: завершити розслідування можна без "чорних скриньок"
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Є інші докази причетності Ірану до катастрофи літака

Завершення розслідування катастрофи літака української авіакомпанії МАУ в Ірані не впирається у розшифрування бортових самописців. Крім цього, є й інші способи отримання доказів.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.

Як пояснив дипломат, існують дані з супутників, які підтверджують, що український літак було збито двома ракетами. Також в Ірану повинні бути відео та аудіо дані з ракетних комплексів, звідки були запущені ці ракети.

"Якщо раптом "чорних скриньок" не буде, трагедії не станеться, це не означає, що відсутні інші можливості встановити істину", - наголосив він.

Нагадаємо, літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився в січні цього року під час вильоту з аеропорту Тегерану. Попередньо, борт було збито двома іранськими ракетами. На момент катастрофи в літаку перебували 176 пасажирів та дев'ять членів екіпажу.

Розслідування катастрофи МАУ досі триває, адже Іран так і не надав "чорні скриньки" літака для їх розшифрування.

Нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що невдовзі Іран передасть бортові самописці літака до Франції, де їх повинні розшифрувати.

Напередодні Тегеран офіційно звернувся до французької сторони за допомогою в розшифруванні "чорних скриньок" збитого літака.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниМЗСІранавиакатастрофаЕнин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся