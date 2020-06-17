У МЗС назвали терміни завершення справи збитого літака МАУ

Справа може затягнутися у разі звернення до суду
Справа щодо катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" може тривати щонайменше два роки. Однак, у разі звернення до міжнародного суду процес може затягнутися.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.
Як пояснив дипломат, звернення до суду також є мирним способом врегулювання ситуації. Якщо розпочнеться судовий процес, то термін завершення справи триватиме щонайменше 5 років.
При цьому Єнін зазначив, що у світовій практиці не було випадків невиконання рішень суду.
"Були випадки, коли затягували з виконанням судового рішення, але зрештою вони всі виконувалися", - додав він.
Нагадаємо, літак Boeing 737 української авіакомпанії був збитий двома ракетами, випущеними іранськими військовими, у січні цього року поблизу Тегерану. Жертвами авіакатастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.
Нагадаємо, звернення до міжнародного суду у справі про катастрофу МАУ раніше не виключали в українському МЗС.
Іран затягує розслідування справи, пояснюючи це пандемією коронавірусу, однак в Україні не вважають це вагомим аргументом.
Тегеран досі не забезпечив розшифрування "чорних скриньок" літака МАУ, однак розслідування можна завершити й без цього етапу.
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Автор: Дмитро Левицький