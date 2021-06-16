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Катастрофа МАУ: українська сторона сподівається бути присутньою на судових засіданнях в Ірані

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Середа 16 червня 2021 11:00
Катастрофа МАУ: українська сторона сподівається бути присутньою на судових засіданнях в Ірані Фото: Україна сподівається бути присутньою на суді по катастрофі МАУ (скріншот youtube.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

Україна розраховує бути присутньою на судових засіданнях в Ірані. Там розглядатимуть справу катастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", який збили в небі над Тегераном.

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Іранська сторона визнала, що слухання будуть закритими, але можливо представникам України дозволять бути присутніми хоча б під час окремих засідань.

"Ми сподіємося, що такий дозвіл буде надано українській стороні, і ми зможемо побачити справедливий судовий процес", - сказав Мамедов.

Раніше стало відомо, що Іран пообіцяв надати українському слідству доступ до матеріалів справи у суді щодо збиття МАУ.

На початку червня у Києві пвідбувся черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за катастрофу літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція і Британія висунули Ірану низку вимог.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

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