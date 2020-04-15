Катастрофа МАУ в Тегерані: Іран пропонує Україні меморандум про взаєморозуміння

Уряд Ірану направив в Міністерство закордонних справ України проект меморандуму про взаєморозуміння, який зобов'язує Україну і сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані. Про це повідомляє Radio Farda.

Згідно з меморандумом, Київ і сім'ї жертв авіакатастрофи повинні визнати, що причиною катастрофи стала "людська помилка".

"У зазначеному документі також передбачається, що Україна і сім'ї загиблих не повинні переслідувати Іран в кримінальному та судовому порядку в обмін на виплату компенсації Іраном і видачу бортового вмісту відеореєстратора після їх аналізу", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ України на даний момент не відповіли на цей запит.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора призначив комплексну комісійну криміналістичну експертизу по справі про авіакатастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Також в Офісі генпрокурора наполягають на створенні міжнародної слідчої групи.

Також повідомлялося, що через пандемію коронавіруса і карантинних обмежень розшифровка бортових самописців збитого в Ірані українського "Боїнга" компанії МАУ відкладається.

Зазначимо, Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував з Тегерана в Київ, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Загинуло 176 чоловік. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) взяв на себе відповідальність за знищення лайнера.