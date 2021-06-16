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Катастрофа МАУ: в Офісі генпрокурора пояснили, чому Іран не оголошує імена підозрюваних

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Середа 16 червня 2021 11:27
Катастрофа МАУ: в Офісі генпрокурора пояснили, чому Іран не оголошує імена підозрюваних Фото: заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Іран не буде розголошувати імена підозрюваних у збитті літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) над Тегераном. Цього не відбудеться мінімум до ухвалення рішення суду.

Таку заяву зробив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, іранська сторона наголосила на неможливості оголошення персональних даних підозрюваних до ухвалення вироку суду.

"Чутливим для них є і питання, що обвинувачувані є військовослужбовцями, а тому розголошення даних щодо них заборонене на національному рівні", - сказав Мамедов.

Раніше Мамедов заявив, що Україна розраховує бути присутньою на судових засіданнях в Ірані.

На початку червня у Києві пвідбувся черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за катастрофу літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція і Британія висунули Ірану низку вимог.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

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