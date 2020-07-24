Катастрофа МАУ в Ірані: фахівці розшифрували дані з "чорних скриньок"

Аналіз самописців завершено після 4 днів технічної роботи
У Франції закінчили розшифровку даних з двох "чорних скриньок" збитого в Ірані літака "Міжнародних авіаліній України". Фахівці провели технічний аналіз самописців за 4 дні.
Про це повідомили фахівці Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції в Twitter.
(1/2) @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Analysis on H & FDR data is finished after 4 days of coordinated technical work / @NTSB_Newsroom @Boeing @oaci @aaibgovuk @TSBCanada @AirlinesUkraine @SafranEngines SHK & NBAAI pic.twitter.com/xexSI7RB3E— BEA (@BEA_Aero) July 23, 2020
Іранські слідчі 20 липня прибули у французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації разом з бортовими самописцями літака.
Нагадаємо, в січні 2020 року літак МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Унаслідок події загинуло 176 осіб, серед них були й громадяни України - члени екіпажу.
Напередодні BEA успішно завантажила дані з самописців збитого літака "Міжнародних авіаліній України", які передав Іран.
Також у розшифровці "чорних скриньок" брали участь і двоє акредитованих українських спеціалістів.
Раніше офіційний Тегеран пояснив затримку з передачею самописців пандемією COVID-19.