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Катастрофа МАУ: Координаційна група готова використовувати інші шляхи впливу на Іран

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 19:44
Катастрофа МАУ: Координаційна група готова використовувати інші шляхи впливу на Іран Фото: міжнародна група готова розглянути інші способи впливу на Іран щодо катастрофи МАУ (twitter.com/ians_india)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Іран повинен до 5 січня 2022 року підтвердити свою участь у переговорах з Координаційною групою з відшкодування збитків за збитий літак "Міжнародних авіаліній України". У разі відмови Тегерана група готова розглянути інші способи розв'язання питання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У МЗС підкреслили, що неодноразово направляли Ірану запити, в яких запрошували Тегеран обговорити питання про претензії і вимоги щодо відшкодування за збитий рейс PS752. Як зазначили у відомстві, на цьому тижні іранській стороні було направлено пропозицію провести переговори з 17 січня наступного року.

З урахуванням небажання Ірану розв'язувати питання з виплатами Координаційна група зажадала від Тегерана до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах. У разі відмови група прийде до висновку, що домовитися з іранською стороною з цього питання буде неможливо.

"Координаційній групі належить серйозно розглянути інші шляхи розв'язання цього питання в рамках міжнародного права", - підкреслюється в заяві.

Нагадавши, Координаційна група запропонувала Ірану провести переговори про виплати за збитий літак 22 листопада. Однак Тегеран відмовився.

Відзначити, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

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