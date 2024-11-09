Катар после запроса США потребовал от ХАМАС закрыть свой офис в Дохе, - СМИ

После обращения Соединенных Штатов Америки (США) Катар сообщил организации ХАМАС о необходимости закрыть свой дипломатический офис в Дохе. Это произошло около десяти дней назад.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По словам официального представителя США в разговоре с израильскими СМИ, казнь боевиками ХАМАС в конце августа американо-израильского заложника Герша Голдберга-Полина вместе с 5 другими заложниками и последующий отказ от предложений прекращения огня заставили Вашингтон изменить свой подход к продолжению присутствия ХАМАСовцев в Дохе.

Так, американская администрация стала считать такое присутствие в столице Катара "более неприемлемым".

Присутствие ХАМАС в Катаре

Тут следует напомнить, что Катар принимал представителей ХАМАС в Дохе с 2012 года по просьбе администраций США, которые на тот момент считали важным иметь канал связи с этой террористической группой.

После нападения ХАМАС 7 октября Штаты сообщили Катару, что они не смогут поддерживать "обычный бизнес" с террористической группой. Однако тогда Вашингтон не просил Доху закрыть офис террористической организации, считая его "критически важным для переговоров по прекращению огня и соглашению по заложникам".

В ноябре эти переговоры завершились недельным соглашением. Однако это не помогло обеспечить постоянное прекращение огня между Израилем и ХАМАС или освобождение более ста заложников боевиков.

Кроме того, новое решение Вашингтона также совпало с раскрытием обвинительных актов против официальных лиц ХАМАСа, в том числе против одного из проживающих в Дохе лидером организации Халеда Мешаля, рассказал СМИ американский чиновник.

Около десяти дней назад, после запроса США, Катар сообщил ХАМАС о том, что организация теперь должна закрыть свой дипломатический офис в Дохе, рассказали The Times of Israel высокопоставленные должностные лица из администрации Белого дома.

"После отклонения неоднократных предложений освободить заложников ее лидеров больше нельзя приветствовать в столицах любого американского партнера", - подчеркнул другой топ-чиновник администрации США в разговоре с The Times of Israel.

Катар согласился выдворить официальных лиц ХАМАС

Еще один американский чиновник отметил, что две недели назад Штаты попросили Катар выгнать ХАМАС, и что Доха уже согласилась и сообщила об этом примерно 28 октября.

В публикации израильских СМИ также отмечается, что Катар, со своей стороны, еще не подтвердил, что он приказал официальным лицам ХАМАС покинуть страну, но "официальные лица Катара неоднократно заявляли The Times of Israel в течение прошлого года, что они готовы выдворить террористическую группировку и сделают это, если Вашингтон подаст заявление об этом".

Как отметил американский чиновник в беседе со СМИ, Доха сыграла "неоценимую роль" как посредник в течение всего конфликта.