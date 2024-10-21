Блинкен отправляется на Ближний Восток продвигать перемирие в Газе и Ливане

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня отправится с визитом на Ближний Восток. Его цель – продвигать перемирие в Газе, а также прекращение боевых действий в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Мэтью Миллера.

По его словам, Блинкен планирует посетить Израиль. Кроме этого, у него запланированы визиты в другие страны региона. Там он будет обсуждать важность прекращения войны в Газе, освобождения всех заложников и облегчения страданий палестинского народа.

Блинкен также обсудит необходимость достижения дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и Хезболлой в Ливане.

"Секретарь также обсудит необходимость достижения дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и Хизбаллой", – рассказал Миллер.

Операция в секторе Газа

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, погибли более тысячи человек, сотни взяты в заложники. В ответ Израиль приступил к военной операции в секторе Газа. Позже ХАМАС освободил 120 заложников в обмен на палестинских заключенных.

ООН подтвердила случаи сексуального насилия. ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредили о возможных новых актах насилия из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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