Египет впервые выдвинул мирное предложение по Сектору Газа: что предлагается

Египет предложил двухдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАСом для освобождения четырех заложников, которых удерживают в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro News.

Выступая в воскресенье в Каире, президент страны Абдель-Фаттах ас-Сисси предложил объявить двухдневное перемирие. Предложение также включает освобождение некоторых палестинских заключенных и доставку гуманитарной помощи в анклав. Египетский лидер заявил, что предложение имеет целью "сдвинуть ситуацию с мертвой точки". По его словам, после того, как двухдневное перемирие вступит в силу, переговоры продолжатся, чтобы сделать его постоянным. Египет, Катар и США выступили ключевыми посредниками инициативы. Президент Египта впервые публично предложил такой план. Израиль или ХАМАС пока не отреагировали на предложение. Болезненные компромиссы Тем временем глава израильского "Моссада" в воскресенье посетил Доху (Катар), где провел переговоры с премьер-министром страны и главой ЦРУ. Во время правительственного мемориального мероприятия, посвященного еврейской годовщине теракта 7 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "не каждая цель может быть достигнута с помощью военных операций". По его мнению, для возвращения заложников потребуются "болезненные компромиссы".