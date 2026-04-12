В Иране грозят пресекать попытки военных судов пройти через Ормузский пролив

02:16 12.04.2026 Вс
Тегеран сказал, кому позволит пользоваться проливом
aimg Эдуард Ткач
В Иране грозят пресекать попытки военных судов пройти через Ормузский пролив Фото: для прохода нужно будет соблюдать условия (Getty Images)

В Корпус стражей исламской революции Ирана предупредили, что любая попытка военных судов пройти через Ормузский пролив встретит "жесткий ответ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Любая попытка военных судов пройти через Ормузский пролив будет пресекаться самым строгим образом. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции обладают всеми полномочиями для разумного управления Ормузским проливом", - говорится в заявлении.

Также там добавили, что проход через пролив будет разрешен только невоенным, гражданским судам, и только "при соблюдении определенных условий".

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начинает процесс разминирования Ормузского пролива.

Параллельно в СМИ была информация, что через пролив прошли и потом вернулись несколько кораблей ВМС США. Чуть позже в Центральном командовании США подтвердили, что два американских эсминца прошли через Ормузский пролив с целью разминирования.

Отметим, что после начала перемирия Иран открыл пролив, но почти сразу же потом и закрыл. Причиной такого решения Тегеран назвал бомбардировку Ливана, которую совершил Израиль. Хотя в СМИ вчера появилась информация, что Иран попросту не может обнаружить свои же мины и обезвредить их.

