Катар выделил Украине 100 млн долларов на преодоление гуманитарного кризиса, - премьер

Катар выделил 100 млн долларов на преодоление гуманитарного кризиса в Украине, а также 20 млн долларов для обеспечения африканских стран продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве.

"Наш государственный правитель готов выделять деньги и уже выделил 100 млн долларов для преодоления происходящего кризиса. Предполагается, что деньги могут тратиться на восстановление разрушенной инфраструктуры и для обеспечения пресной, питьевой водой людей в поврежденных регионах", - сказал он.

Премьер Украины в свою очередь поблагодарил коллегу за гуманитарную поддержку и уточнил, что, кроме прочего, деньги направят на восстановление в сферах медицинского обеспечения и образования, гуманитарное разминирование и другие гуманитарные проекты.

Аль Тани добавил, что Катар готов предоставить все необходимые средства для того, чтобы снизить проблему гуманитарных прав в Украине или вообще ее устранить. По его словам, Катар намерен оказать помощь тем, кто вынужден покинуть временно оккупированные территории.

Во время встречи премьеры также отметили важность возобновления работы Черноморской зерновой инициативы и подробно обсудили украинскую формулу мира. К тому же Катар готов приложить посреднические усилия с целью возвращения украинских детей, незаконно депортированных в Россию.

Кроме того, главы правительств договорились тесно сотрудничать в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству. А также создать другие специализированные рабочие группы и комиссии по наработке вопросов в разных сферах: от высоких технологий и диджитализации до поставки питьевой воды в тех регионах Украины, где это нужно.

Премьер Катара прибыл с визитом в Украину

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани прибыл с официальным визитом в Украину в пятницу, 28 июля. Он планирует провести ряд встреч, в частности, встретился с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Позиция Катара по поводу войны

Стоит отметить, что власти Катара занимают якобы нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Однако Катар открыто не осудил российскую агрессию против украинцев.

К тому же в Катаре заявили об "эскалации войны" из-за "нападения" на здание Кремля в мае. Страна проигнорировала российский террор против мирных жителей Украины.

МИД Украины резко ответил Катару, напомнив, что именно Россия является агрессором.