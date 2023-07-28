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Премьер Катара прибыл в Украину с визитом

Новина українською →
Киев, Пятница 28 июля 2023 13:43
Премьер Катара прибыл в Украину с визитом Фото: Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани (flickr com unisgeneva)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани прибыл с официальным визитом в Украину. Он проведет ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Катара.

Премьер Катара, также занимающий должность министра иностранных дел, прибыл в Украину 28 июля. Он встретится с украинскими коллегами - главой правительства Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Во время встреч в Киеве премьер-министр повторит позицию Катара, призывающую к уважению суверенитета Украины и безопасности ее территорий в пределах международно признанных границ, а также соблюдению Устава ООН и установленным принципам международного права", - заявил спикер МИД Маджид бин Мохаммед. Аль-Ансари.

Также премьер Катара во время встречи со Шмыгалем и Кулебой подтвердит поддержку продления "зерновой сделки", которую блокирует Россия.

Позиция Катара по войне

Стоит отметить, что власти Катара занимают якобы нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Однако Катар открыто не осудил российскую агрессию против украинцев.

Более того, в Катаре заявили об "эскалации войны" из-за "нападения" на здание Кремля в мае. Страна проигнорировала российский террор против мирных жителей Украины.

МИД Украины резко ответил Катару, напомнив, что именно Россия является агрессором.

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