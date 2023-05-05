МИД Украины раскритиковал Катар из-за позиции касаемо ударов по Кремлю

В Катаре заявили о якобы "эскалации войны" из-за "нападения" на здание Кремля. В то же время страна игнорирует кровавый террор, к которому Россия прибегла против гражданских в Херсонской области в тот же день.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.

Катар призвал урегулировать "российско-украинский "кризис" путем диалога" и якобы избегать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации.

"Меры эскалации, такие как недавнее "нападение" на здание Кремля в российской столице Москве, приведут к эскалации насилия и продолжению расширения "кризиса". Катар предупреждает об опасных последствиях этих боевых действий для усилий по мирному разрешению кризиса", - заявил МИД Катара.

Ответ МИД Украины

"Интересно, кто-то может найти заявление МИД Катара об осуждении последней российской ракетной атаки по Херсону, которая убила 21 гражданского человека и ранила еще 48. Этот акт государственного терроризма имеет менее опасное влияние на усилия для решения "кризиса" мирным путем?", - пишет представитель МИД.

Стоит отметить, что 3 мая российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет в Херсоне, а также ударили по железнодорожному вокзалу и детскому саду. Сначала было известно о трех погибших, однако их количество стремительно увеличивалось.

В частности, в тот же день под вражеские удары попало село Токаревка Херсонской области, в результате чего погиб гражданский. Также было атаковано и село Степановка. Погибли трое энергетиков, занимавшихся аварийно-восстановительными работами. А в селе Ивановка из-за обстрела ранения получил 61-летний мужчина.

В Херсонской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате российских обстрелов.

Ночная атака на Кремль

В России заявили о том, что их военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль. В частности, отмечается, что в результате так называемой "атаки" никто не пострадал. Российский диктатор Владимир Путин, как утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не пострадал и вообще не находился в Кремле на момент "удара".

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Украина не владеет информацией о ночных ударах по Кремлю и сосредотачивает свои силы только на освобождении собственных территорий, а не на атаке чужих.

Как пояснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, атака дронами может быть умышленной провокацией со стороны России накануне контрнаступления ВСУ, чтобы снова прибегнуть к ядерным угрозам.