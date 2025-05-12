Считали мертвым. ХАМАС освободил американца Идана Александра

Боевики ХАМАС освободили из плена гражданина США и Израиля, военного Идана Александра. Его считали мертвым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social и The Times of Israel.

"Идан Александр, последний живой американский заложник, освобожден. Поздравляем его замечательных родителей, семью и друзей", - написал Трамп. Именно Трамп утверждал, что Александра ранее считали мертвым. При этом Красный крест также уведомил Армию оборону Израиля, что Идан Александр был передан сотрудникам организации в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа. Красный Крест сейчас доставляет освобожденного гражданина США и Израиля к спецназу ЦАХАЛа в Газе.