Считали мертвым. ХАМАС освободил американца Идана Александра
Боевики ХАМАС освободили из плена гражданина США и Израиля, военного Идана Александра. Его считали мертвым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social и The Times of Israel.
"Идан Александр, последний живой американский заложник, освобожден. Поздравляем его замечательных родителей, семью и друзей", - написал Трамп.
Именно Трамп утверждал, что Александра ранее считали мертвым.
При этом Красный крест также уведомил Армию оборону Израиля, что Идан Александр был передан сотрудникам организации в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа.
Красный Крест сейчас доставляет освобожденного гражданина США и Израиля к спецназу ЦАХАЛа в Газе.
Анонс освобождения Александра
Напомним, сегодня, 12 мая, рано утром президент США Дональд Трамп подтвердил, что ХАМАС освободит заложника Идана Александра.
Трамп отмечал, что Александр находился в плену у боевиков с октября 2023 года.
Президент США также выразил надежду, что освобождение Александра станет "первым из последних шагов" к прекращению войны между Израилем и ХАМАС.
В Израиле утверждают, что освобождения Александра удалось достичь благодаря военному давлению на боевиков.
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