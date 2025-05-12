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Считали мертвым. ХАМАС освободил американца Идана Александра

Понедельник 12 мая 2025 19:53
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Считали мертвым. ХАМАС освободил американца Идана Александра Фото: Идана Александра освободили из плена ХАМАС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики ХАМАС освободили из плена гражданина США и Израиля, военного Идана Александра. Его считали мертвым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social и The Times of Israel.

"Идан Александр, последний живой американский заложник, освобожден. Поздравляем его замечательных родителей, семью и друзей", - написал Трамп.

Именно Трамп утверждал, что Александра ранее считали мертвым.

При этом Красный крест также уведомил Армию оборону Израиля, что Идан Александр был передан сотрудникам организации в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа.

Красный Крест сейчас доставляет освобожденного гражданина США и Израиля к спецназу ЦАХАЛа в Газе.

Анонс освобождения Александра

Напомним, сегодня, 12 мая, рано утром президент США Дональд Трамп подтвердил, что ХАМАС освободит заложника Идана Александра.

Трамп отмечал, что Александр находился в плену у боевиков с октября 2023 года.

Президент США также выразил надежду, что освобождение Александра станет "первым из последних шагов" к прекращению войны между Израилем и ХАМАС.

В Израиле утверждают, что освобождения Александра удалось достичь благодаря военному давлению на боевиков.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
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