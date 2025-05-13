Цель - лидер ХАМАС. Израиль ударил по бункеру под больницей в Газе, - Axios

Израиль нанес авиаудар по бункеру под больницей в Секторе Газа. В результате этого мог быть ликвидирован лидер ХАМАС Мохаммед Синвар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Три израильских чиновника рассказали изданию, что Израиль атаковал бункер в городе Хан-Юнис. Там мог находиться глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Синвар.

Axios подчеркивает, что возможная гибель Синвара станет еще одним серьезным ударом по боевикам. Синвар стал лидером военного крыла ХАМАС после того, как Израиль убил его брата Яхью Синвара и предшественника Мохаммеда Дейфа. Эти трое были организаторами терактов 7 октября.

Один из собеседников журналистов отметил, что результаты удара еще не ясны, и ЦАХАЛ проверяет, не находились ли в бункере вместе с Синваром другие высокопоставленные военные лидеры ХАМАС.

При этом, по его словам, у Израиля нет разведданных о том, что в бункере также могли находиться заложники.

"Если бы существовал хоть малейший риск задеть заложников, мы бы не стали наносить удар", - добавил источник Axios.

Министерство здравоохранения Сектора Газа утверждает, что по меньшей мере шесть человек погибли и 40 получили ранения. Неизвестно, был ли нанесен значительный ущерб больнице в результате удара.