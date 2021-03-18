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YouTube запускає в США сервіс коротких відео для конкуренції з TikTok

Новость на русском → США, Четвер 18 березня 2021 18:04
YouTube запускає в США сервіс коротких відео для конкуренції з TikTok Фото: додаток YouTube в телефоні (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

YouTube запускає на своїй платформі в США послугу потокового відео у короткому форматі. Це надасть можливість відеосервісу краще конкурувати з популярною соцмережею TikTok.

Про це повідомляє Reuters.

Послуга "Shorts" дозволяє користувачам записувати зручні для мобільних пристроїв вертикальні відео, які можна приправити спецефектами та звуковими доріжками, взятими з музичної бібліотеки.

"Починаючи відсьогодні та протягом наступних кількох тижнів, ми поступово розширюватимемо нашу бета-версію Shorts у США", - заявив YouTube у своєму блозі 18 березня, додавши, що це вплине й на нові функції сервісу, такі як можливість додавання тексту в певні точки відео.

YouTube у вересні минулого року запустив цю функцію в Індії після заборони на TikTok на одному з найбільших ринків. Наразі " Shorts" щодня реєструють понад 6,5 мільярда переглядів у всьому світі, повідомляє YouTube.

Нагадаємо, компанія Google повідомила користувачам YouTube, які проживають за межами США, що з червня 2021 року почне утримувати з них податки. Ставка буде меншою, якщо подати декларацію.

Напередодні сьомої річниці окупації Криму відеохостинг YouTube заблокував акаунт телеканалу "Вести Крым". Зокрема, заблоковано можливість проведення прямих ефірів та публікації нових відео.

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