YouTube запускає в США сервіс коротких відео для конкуренції з TikTok

YouTube запускає на своїй платформі в США послугу потокового відео у короткому форматі. Це надасть можливість відеосервісу краще конкурувати з популярною соцмережею TikTok.

Послуга "Shorts" дозволяє користувачам записувати зручні для мобільних пристроїв вертикальні відео, які можна приправити спецефектами та звуковими доріжками, взятими з музичної бібліотеки.

"Починаючи відсьогодні та протягом наступних кількох тижнів, ми поступово розширюватимемо нашу бета-версію Shorts у США", - заявив YouTube у своєму блозі 18 березня, додавши, що це вплине й на нові функції сервісу, такі як можливість додавання тексту в певні точки відео.

YouTube у вересні минулого року запустив цю функцію в Індії після заборони на TikTok на одному з найбільших ринків. Наразі " Shorts" щодня реєструють понад 6,5 мільярда переглядів у всьому світі, повідомляє YouTube.