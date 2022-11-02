"Карточный домик" в Кремле. СМИ узнали о конфликте Пригожина с Путиным

Владелец российской частной военной компании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин начал активно критиковать российских генералов перед президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, он может пытаться утвердить свою власть или даже метит в кресло руководителя Министерства обороны РФ Сергея Шойгу.

В материале указывается, что Пригожин начал упрекать Путина в том, что генералы, управляющие войной в Украине, "плохо справляются с задачей". Такое же мнение озвучивал Путину и неназванный кремлевский чиновник.

"Это настоящий "Карточный домик", но в Кремле. Все бьют друг друга ножом в спину", - заявил изданию один из источников.

Так, журналисты утверждают, что ЧВК "Вагнера" стал одной из наиболее значимых штурмовых групп в распоряжении России, и Пригожин использует этот факт для того, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице. Одна из его возможных целей, говорится в статье, - вывести Шойгу на "тонкий лед" и занять его место.

"Пригожин видит возможность продвинуться по службе и стремится поставить Шойгу в неудобное положение в этой надежде", - заявил аналитик Центра военно-морских исследований Майкл Кофман.