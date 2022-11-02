Пригожин пытается выдвинуться среди российских военных, - британская разведка

Владелец российской частной военной компании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин в последние два месяца отказался от любых заявлений, что он не связан с ЧВК "Вагнер", и был более откровенным в своих публичных заявлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, скорее всего, Пригожин, пытается повысить свой авторитет в напряженной российской системе национальной безопасности.

Пригожин заявил 23 октября, что силы ЧВК продвигаются вперед на 100-200 м в день, что, по его словам, "нормально для современной войны".

Однако, по данным военной разведки, согласно их военной доктрине, российские войска планируют продвигаться на 30 км и более в день в большинстве случаев. В частности, в феврале российские войска планировали продвинуться на 1000 км через Украину в течение месяца. В сентябре украинские силы добились продвижения более чем на 20 км в день.