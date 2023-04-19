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Карта войны в Украине: британская разведка показала обновленные данные

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Украина, Среда 19 апреля 2023 17:35
Карта войны в Украине: британская разведка показала обновленные данные Фото: британская разведка показала новую карту войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные продолжают сосредотачивать свои основные силы в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, которую обнародовало Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, российские оккупанты продолжают попытки наступлений в районе Авдеевки Донецкой области. Враги хотят окружить город.

Карта войны в Украине: британская разведка показала обновленные данныеФото: карта войны в Украине (twitter.com/DefenceHQ)

Также скопление сил российских оккупантов продолжают наблюдать возле Бахмута, где идут тяжелые бои и украинские защитники держат оборону города.

При этом россияне сосредоточили войска и в западной части Луганской области. Они хотят полностью оккупировать регион.

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники за сутки, 18 апреля, сбили десять беспилотников россиян.

Также мы писали, что 18 апреля бойцы ВСУ отбили около 30 вражеских атак на востоке Украины.

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