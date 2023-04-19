Карта війни в Україні: британська розвідка показала оновлені дані

Російські військові продовжують зосереджувати свої основні сили у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу , яку оприлюднило Міноборони Британії.

При цьому росіяни зосередили війська у західній частині Луганської області. Вони хочуть повністю окупувати регіон.

Також скупчення сил російських окупантів продовжують спостерігати біля Бахмута, де йдуть важкі бої та українські захисники тримають оборону міста.

За даними британської розвідки, російські окупанти продовжують спроби наступів у районі Авдіївки Донецької області. Вороги хочуть оточити місто.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники за добу, 18 квітня, збили десять безпілотників росіян.

Також ми писали, що 18 квітня бійці ЗСУ відбили близько 30 ворожих атак на сході України.

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