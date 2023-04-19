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ВСУ за сутки уничтожили 10 беспилотников противника, - Генштаб

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Киев, Среда 19 апреля 2023 06:34
ВСУ за сутки уничтожили 10 беспилотников противника, - Генштаб Фото: ВСУ за сутки уничтожили 10 беспилотников противника (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за прошедшие сутки сбили два вражеских разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также 8 ударных беспилотников, среди которых 7 – типа "Шахед-136" и 1 "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В свою очередь, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.

Ранее сообщалось, что украинские операторы Сил спецопераций сбили вражеский дрон типа "Гранат-1" возле Бахмута Донецкой области.

Также мы писали, что украинские силы противовоздушной обороны вчера вечером, 18 апреля, уничтожили семь вражеских беспилотников в небе Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним, недавно украинские военные из беспилотников уничтожили российскую зенитную установку.

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