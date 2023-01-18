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Карта войны в Украине на 18 января: данные британской разведки

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Среда 18 января 2023 13:43
Карта войны в Украине на 18 января: данные британской разведки Фото: британская разведка показала карту боевых действий в Украине (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. Тем временем, украинские защитники отбивают вражеские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

По данным британской разведки, украинские военные продолжают удерживать оборону в Донецкой и Луганской областях.

Карта войны в Украине на 18 января: данные британской разведки

Ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях. Российские военные пытаются продвинуться вглубь Донецкой области и хотят полностью захватить регион, однако украинские защитники сдерживают продвижение противника. Самыми "горячими" точками являются Соледар, Угледар, а также район Бахмута и Авдеевки.

На других участках фронта существенных изменений нет. Захватчики продолжают атаковать прифронтовую зону в Херсонской и Запорожской областях, а также стреляют по всей линии фронта на востоке Украины.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что украинские военные, вероятно, покинули Соледар 16 января.

К тому же эксперт оценил, как потеря Соледара может повлиять на оборону Бахмута.

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